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Останки Марадоны перенесут в мавзолей

Clarin: останки Марадоны перенесут в мавзолей в Буэнос-Айресе

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Depositphotos

Суд аргентинского города Сан-Исидро разрешил перенести останки футболиста Диего Марадоны в строящийся в Буэнос-Айресе мавзолей, передает Clarin.

Разрешение на перенос останков футболиста запросили дочери Марадоны Дальма и Джаннина.

Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет.

С 1984 по 1991 год аргентинец играл в «Наполи», в составе которого становился двукратным чемпионом Италии.

Также он выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселону», «Севилью» и «Ньюэллс Олд Бойз». На чемпионате мира 2010 года в качестве тренера он довел Аргентину до 1/4 финала.

В составе национальной команды Аргентины он принял участие в 91 матче, в которых забил 34 мяча. По итогам чемпионата мира 1986 года Марадона был признан лучшим игроком турнира. На следующем мундиале форвард стал серебряным призером соревнований.

Ранее сын Марадоны заявил, что его отца убили.

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