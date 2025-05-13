«Все устраивает»: агент Головина высказался о возвращении игрока в Россию

Футбольный агент Александр Клюев в «Коммент.Шоу» на YouTube заявил, что возвращение полузащитника «Монако» Александра Головина в Россию в ближайшие годы исключено.

«Потому что у Саши контракт с «Монако» до 2029 года. Сашу в «Монако» все устраивает, у него хорошие отношения с тренером, тренерским штабом, у них сильная команда. (Хорошие отношения) с руководством, со спортивным директором, с президентом клуба Рыболовлевым. К Головину относятся очень хорошо», — заявил он.

1 мая стало известно, что Головин пропустит остаток сезона из-за травмы приводящей мышцы бедра. Последний раз 28-летний Головин выходил на поле 5 апреля — он сыграл 10 минут в матче против «Бреста» (1:2). Всего в текущем сезоне россиянин провел 29 встреч во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

За три тура до конца национального первенства «Монако» идет на четвертом месте. В активе коллектива Хюттера 55 очков и они отстают на один балл от «Лилля» и на три от «Марселя». Чемпионом страны досрочно стал «ПСЖ».

4 октября Головин продлил контракт с «Монако». По новому рабочему соглашению он будет представлять команду до конца сезона-2028/29. Прежний контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. Головин перешел в «Монако» в 2018 году из московского ЦСКА. Вместе с ЦСКА Головин в сезоне-2015/16 стал чемпионом России.

Ранее во Франции выразили надежду, что Головин задержится в чемпионате.