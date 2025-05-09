«Надеюсь, он задержится»: во Франции высказались о Головине

Французский журналист Том Абади поделился размышлениями о травме российского полузащитника «Монако» Александра Головина, признав, что считает его амбициозным. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Я всегда считал Головина амбициозным и интересным игроком. Не могу сказать, что я много за ним наблюдал в последнее время, но я знаю, что он получил серьёзную травму. Надеюсь, он задержится в Европе подольше, потому что он отличный игрок», — сказал Абади.

1 мая стало известно, что Головин пропустит остаток сезона из-за травмы приводящей мышцы бедра. Последний раз 28-летний Головин выходил на поле 5 апреля — он сыграл 10 минут в матче против «Бреста» (1:2). Всего в текущем сезоне россиянин провел 29 встреч во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

За три тура до конца национального первенства «Монако» идет на четвертом месте. В активе коллектива Хюттера 55 очков и они отстают на один балл от «Лилля» и на три от «Марселя». Чемпионом страны досрочно стал «ПСЖ».

4 октября Головин продлил контракт с «Монако». По новому рабочему соглашению он будет представлять команду до конца сезона-2028/29. Прежний контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. Головин перешел в «Монако» в 2018 году из московского ЦСКА. Вместе с ЦСКА Головин в сезоне-2015/16 стал чемпионом России.

Ранее агент Головина отреагировал на слухи о возвращении футболиста в Россию.