Медведев вылетел с престижного турнира в Риме

Российский теннисист Даниил Медведев не сумел выйти в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Риме.

В матче 1/8 турнира российский спортсмен проиграл представителю Лоренцо Музетти. Встреча, которую прерывали из-за дождя, завершилась в двух сетах с результатом 7:5, 6:4. Матч был приостановлен при счете 7:5, 6:4 (40:30) в пользу Музетти, сразу же после возобновления итальянец реализовал матч-бол.

Музетти выполнил четыре подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету Медведева два эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трех.

Действующим обладателем трофея турнира в Риме является представитель Германии Александр Зверев.

В своей карьере Медведев выиграл один турнир серии Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), а также 20 раз становился победителем на турнирах серий ATP в одиночном разряде. Один раз в своей карьере теннисист завоевал Итоговый турнир ATP, также он выходил в финал пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024).

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