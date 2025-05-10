В Госдуме назвали пропагандой рукопожатие украинки со сменившей гражданство россиянкой

Журова о рукопожатии Касаткиной и Костюк: ничего особенного, это пропаганда

Депутат Госдумы Светлана Журова назвала пропагандой рукопожатие украинки Марты Костюк и сменившей гражданство россиянки Дарьи Касаткиной на теннисном турнире в Риме. Ее слова приводит Sport24.

«Это умышленный сигнал от Украины: мы будем вам жать руку, если вы не с российским гражданством. А что поменялось-то? Касаткина перестала говорить на русском? Это пропаганда, предлагают всем убежать из России. Украинскую теннисистку настроили на это, теперь похвалят», — заявила Журова.

Встреча, которая продолжалась 1 час 28 минут, завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу украинки. За это время Костюк выполнила три эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-поинтов из шести. В активе Касаткиной нет эйсов, пять двойных ошибок, а также она реализовала три брейк-поинта из девяти.

Следующей соперницей Костюк станет Лейла Фернандес из Канады, которая обыграла хорватку Антонию Рузич.

О решении экс-россиянки Касаткиной сменить гражданство на австралийское стало известно в ночь на 29 марта.

Ранее Касаткину назвали обозленным человеком.