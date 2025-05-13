Фигурист Галлямов: Винисиус не нужен в «Реале», его надо отдать «Зениту»

Российский фигурист Александр Галлямов заявил, что форварда мадридского «Реала» Винисиуса нужно отдать петербургскому «Зениту», передает Metaratings.ru.

«В «Реале» Винисиус не нужен. Надо поставить Мбаппе на левый фланг, а в центр выпустить высокого футболиста. И для этого Винисиуса надо отдать в «Зенит» к остальным бразильцам, а Соболева — в «Реал», — сказал Галлямов.

11 мая «Реал» уступил каталонской «Барселоне» в чемпионате Испании. Встреча, которая прошла в Каталонии, завершилась со счетом 4:3.

На пятой минуте матча счет открыл Килиан Мбаппе, реализовав пенальти. На 14-й минуте Мбаппе удвоил преимущество своей команды. Еще до перерыва игроки «Барселоны» Эрик Гарсия, Ламин Ямаль, а также Рафинья, который оформил дубль, забили в ворота «Реала» четыре мяча. После перерыва Мбаппе отыграл один мяч. Француз отличился за 20 минут до финального свистка.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Барселона» занимает первое место, набрав первое место, набрав 82 мяча. «Реал» идет на второй строчке, имея в активе 75 баллов. Замыкает тройку сильнейших мадридский «Атлетико», набрав 70 баллов.

Ранее Килиан Мбаппе побил рекорд «Реала».