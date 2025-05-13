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Легенда ЦСКА назвал фаворита пары «Спартак» — «Ростов» в Кубке России

Легенда ЦСКА Пономарев назвал «Ростов» фаворитом игры со «Спартаком» в Кубке РФ
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Dmitry Golubovich/Global Look Press

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что у «Ростова» есть больше шансов на выход в Суперфинал Кубка России чем у «Спартака», с которым они встретятся в финале Пути регионов.

«Ростов» мне почему-то больше импонирует, кажется, что у них больше игровой дисциплины, это может оказать определяющее значение. У «Спартака» все исполняют свои обязанности как могут, если не получается — то и не получается, игроки начинают играть на себя вместо того, чтобы играть на команду. «Ростов» выглядит предпочтительнее в настоящий момент», — заявил Пономарев.

Игра состоится на стадионе «Лукойл Арена» в Москве 15 мая. Начало матча — в 20:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию события.

В финале Пути РПЛ сойдутся ЦСКА и петербургский «Зенит». Первая встреча в этой паре, которая состоялась на стадионе «Газпром Арена», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Первый гол в этой игре забил Матео Кассьерра с пенальти на 17-й минуте. На 23-й минуте взятие ворот Андрея Мостового было отменено из-за фола в нападении, но на 57-й минуте он реализовал пенальти.

Ответная встреча состоится 14 мая на стадионе «ВЭБ Арена».

Ранее у «Спартака» и «Ростова» обнаружили равные шансы на выход в Суперфинал Кубка России.

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