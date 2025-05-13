Тренер «Динамо» рассказал, кто помог ему настроить футболистов на игру со «Спартаком»

Тренер «Динамо» Гусев: перед игрой со «Спартаком» я созванивался с Газзаевым

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев рассказал, что перед матчем Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком» он созванивался с тренером Валерием Газзаевым, передает «РБ Спорт».

«Кстати, в день игры с ним созванивался. Он посоветовал, какие слова подобрать для ребят. Использовал совет, за что огромное спасибо Валерию Георгиевичу», — сказал Гусев.

Также Гусев отметил, что Газзаев посоветовал сказать, что на поле должна быть одна команда.

11 мая «Динамо» обыграло на своем поле московский «Спартак». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Динамо».

На седьмой минуте матча счет ударом с пенальти открыл Хорхе Карраскаль. На 30-й минуте окончательный счет встречи установил Данил Глебов.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 51 очко. «Динамо» занимает четвертую строчку, имея в активе 53 балла. «Краснодар» продолжает лидировать в РПЛ, набрав 61 очко, однако теперь, за два тура до конца первенства, отрыв от петербургского «Зенита» сократился всего до одного балла.

Ранее были названы причины, по которым Деян Станкович должен уйти из «Спартака».