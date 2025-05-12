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Названы причины, по которым Станкович должен уйти из «Спартака»

Первак: Станковичу пора уходить из «Спартака», руководству плевать на него
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак считает, что главному тренеру команды Деяну Станковичу нужно покинуть свой пост, заявив, что руководству плевать на него. Слова Первака приводит Vprognoze.ru.

«Вижу просто обычного серба, который руками машет, болельщика, который высказывает недовольство судьей все время. То же делал Абаскаль, который в футболе ничего не понимал. Зачем такие вещи делать? Все бросили его. Руководству плевать на Станковича? Да», — заявил Первак.

11 мая «Динамо» обыграло на своем поле московский «Спартак». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Динамо».

На седьмой минуте матча счет ударом с пенальти открыл Хорхе Карраскаль. На 30-й минуте окончательный счет встречи установил Данил Глебов.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 51 очко. «Динамо» занимает четвертую строчку, имея в активе 53 балла. «Краснодар» продолжает лидировать в РПЛ, набрав 61 очко, однако теперь, за два тура до конца первенства, отрыв от петербургского «Зенита» сократился всего до одного балла.

Ранее сообщалось о том, что Станковича могут дисквалифицировать на четыре матча.

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