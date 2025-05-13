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«Заткните его»: российский тренер вступил в перепалку с легендой «Спартака»

Тренер Талалаев вступил в перепалку с экс-игроком «Спартака» Бубновым
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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев вступил в перепалку с бывшим игроком «Спартака» Александром Бубновым в выпуске «Коммент.Live».

Талалаеву не понравилось, что Бубнов обращался к нему на «ты». Затем участники шоу начали обсуждать, продолжит ли Андрей Талалаев работу в «Балтике», Бубнов в этом усомнился.

«Все, или заткните его, или мы закончим», — сказал Талалаев.

«Ты сам заткнись, елки. Говоришь очень много», — ответил Бубнов.

За два тура до окончания Первой лиги «Балтика» имеет в своем активе 67 очков. На втором месте прямо сейчас располагается «Черноморец» с 58 баллами, третьим идет «Торпедо» — у них также 58 очков, но есть игра в запасе. Также на прямое повышение претендует «Сочи»: у них 56 баллов после 31 встречи.

Прямое повышение в Российскую премьер-лигу (РПЛ) получат два лучших клуба по итогам сезона. Третье место в Первой лиге сыграет против команды, которая станет 14-й в РПЛ, четвертая — с 13-й.

Ранее увольнение Талалаева из «Химок» назвали ошибкой.

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