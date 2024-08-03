Резкое увольнение Талалаева из «Химок» назвали ошибкой

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что резкая смена главного тренера перед началом сезона-2024/25 подрывает шансы подмосковных «Химок» на успешное выступление в чемпионате России. Слова Колоскова приводит Legalbet.

«При Андрее Талалаеве хорошая команда была, играющая. Сейчас же после нескольких матчей игры никакой там пока нет. Поэтому очень трудно говорить, что ожидает «Химки» в этом сезоне», — сказал Колосков.

Талалаев возглавлял подмосковный клуб в прошлом сезоне, когда «Химки» стали чемпионами Первой лиги (второго по силе дивизиона страны) и вернулись в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Однако в июне 2024 года руководство клуба расторгло контракт с Талалаевым.

Новым главном тренером «Химок» стал испанец Франк Артига. В нынешнем сезоне РПЛ команда сыграла вничью с другим новичком высшего дивизиона — махачкалинским «Динамо» (1:1) — и проиграло московскому «Спартаку» (1:3).

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