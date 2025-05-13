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Уругвайский футболист стал седьмым автором покера в истории РПЛ

Полузащитник «Пари НН» Боселли стал седьмым автором покера в истории РПЛ
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Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Уругвайский полузащитник «Пари НН» Хуан Боселли стал седьмым футболистом в истории Российской премьер-лиги (РПЛ), которому удалось забить четыре мяча в одном матче.

Встреча 28-го тура между «Пари НН» и самарскими «Крыльями Советов» завершилась со счетом 5:2.

Первый гол в этой встрече забил Вячеслав Грулев на 9-й минуте. На 16-й, 44-й (с пенальти) и 45+1-й минутах отличился Хуан Боселли. Один мяч для самарцев отыграл Иван Олейников на 45+5-й минуте. На 65-й минуте Владислав Шитов сделал счет 4:2, а точку в матче поставил Боселли с пенальти на 76-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице РПЛ «Пари НН» занимает 13-е место, набрав 26 очков. «Крылья Советов» идут десятыми, имея в активе 30 баллов.

В текущем сезоне четыре мяча в одной игре удалось забить форварду «Спартака» Манфреду Угальде в матче 16-го тура против «Локомотива» (5:2). Ранее покер оформляли Федор Смолов, Малком, Александр Ерохин, Жо, Вагнер Лав и Артем Дзюба.

Единственный автор пента-трика (пять мячей в одном матче) в истории РПЛ — колумбиец Матео Кассьерра.

Ранее голевая передача Дзюбы помогла «Акрону» победить в матче РПЛ.

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