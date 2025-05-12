Про Тарасову предложили снять фильм

Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию Елена Радионова предложила снять фильм про заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову. Ее слова приводит Metaratings.

«В фигурном катании очень много интересных личностей, которые заслуживают, чтобы сняли про них фильм. Например, Татьяна Тарасова, Алексей Мишин и Елена Водорезова», — заявила Радионова.

6 марта вышел фильм про трехкратную олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Ирину Роднину.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее Тарасова ответила, нужно ли спортсменам идти в политику.