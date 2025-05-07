Тарасова ответила, нужно ли спортсменам идти в политику

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что спортсменам не нужно идти в политику. Ее слова приводит Sport24.

«Что профессиональный спортсмен может делать в Госдуме? Я никаких плюсов в этом не вижу. Зарплата, может, там больше, чем у нас. Но и то я этот вопрос не знаю и не хочу обсуждать. У меня никогда не было желания пойти в политику, даже в мыслях такого не было», — заявила Тарасова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее итальянский теннисист объявил о завершении карьеры.