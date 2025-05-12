Стало известно, почему Медведев переехал жить во Францию

Мама российского теннисиста Даниила Медведева Ольга раскрыла, почему семья спортсмена переехала жить во Францию. Об этом она рассказала на YouTube-канале MrTennis.

«Сначала задумались о Финляндии, а затем наша средняя дочь Алена поступила в университет в Ниццу. Мы приехали ее проведать, а Даня здесь тренировался в каком-то клубе. Дали себе два года на переезд, что вот, когда ему будет 18, как раз и переедем», — заявила Медведева.

11 мая Медведев вышел в 1/8 финала турнира в Риме.

В своей карьере Медведев выиграл один турнир серии Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), а также 20 раз становился победителем на турнирах серий ATP в одиночном разряде. Один раз в своей карьере теннисист завоевал Итоговый турнир ATP, также он выходил в финал пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024).

Ранее отец Медведева назвал сильные качества сына.