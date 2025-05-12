Шансы российских биатлонистов на Олимпиаду назвали мизерными

Призер Универсиады и юниорского чемпионата мира Елизавета Каплина заявила, что у России мизерные шансы на поездку на Олимпиаду, передает Sport24.

«Предстоит очень плодотворная работа к новому сезону. И я не исключение. Я попала в сборную, у меня есть какие-то надежды на Олимпиаду. Шансы мизерные, что нас допустят, но они есть», — сказала Каплина.

Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под эгидой своей организации с 2022 года после рекомендации Международного олимпийского комитета после начала боевых действий на Украине. С тех пор отстранение несколько раз продлевалось.

25 февраля в Международном олимпийском комитете (МОК) призвали допустить сборные России до Олимпийских игр 2026 года. СМИ утверждают, что в МОК уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

Ранее было названо условие допуска российских биатлонистов на международную арену.