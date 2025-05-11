Названо условие допуска российских биатлонистов на международную арену

В Международном союзе биатлонистов (IBU) заявили, что назначение Кирсти Ковентри на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК) никак не повлияло на вопрос отстранения российских и белорусских биатлонистов от международных турниров. Об этом пишет «ВсеПроСпорт».

«Этот статус не менялся с Конгресса IBU 2022 года, когда в результате голосования было принято отстранить Союз биатлонистов России и Федерацию биатлона Белоруссии по соображениям безопасности. Участие российских и белорусских атлетов невозможно, пока продолжается военный конфликт на Украине», — указано в заявлении.

IBU отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под эгидой своей организации с 2022 года после рекомендации Международного олимпийского комитета после начала боевых действий на Украине. С тех пор отстранение несколько раз продлевалось.

25 февраля в Международном олимпийском комитете (МОК) призвали допустить сборные России до Олимпийских игр 2026 года. СМИ утверждают, что в МОК уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

Ранее Роман Ротенберг назвал сборные, которые сможет обыграть Россия после возвращения.