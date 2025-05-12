Экс-тренер «Динамо» рассказал, заслуженно ли команда обыграла «Спартак»

Бывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев заявил, что команда заслуженно обыграла московский «Спартак» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Чемпионат».

«Динамо» заслуженно обыграло «Спартак» — первый тайм был очень хорошим. Команда не только играет в атаку, но и стала обороняться всеми футболистами, что позволяет минимизировать опасные моменты у своих ворот», — сказал Кобелев.

11 мая «Динамо» обыграло на своем поле московский «Спартак». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Динамо».

На седьмой минуте матча счет ударом с пенальти открыл Хорхе Карраскаль. На 30-й минуте окончательный счет встречи установил Данил Глебов.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 51 очко. «Динамо» занимает четвертую строчку, имея в активе 53 балла. «Краснодар» продолжает лидировать в РПЛ, набрав 61 очко, однако теперь, за два тура до конца первенства, отрыв от петербургского «Зенита» сократился всего до одного балла.

Ранее в «Динамо» заявили о смене стиля.