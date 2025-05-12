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Футболистом «Локомотива» интересуется клуб из топ-чемпионата

«Матч ТВ»: футболист «Локомотива» Тикнизян интересен «Вероне»
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Александр Вильф/РИА Новости

Футболист московского «Локомотива» Наир Тикнизян входит в сферу интересов итальянской «Вероны», передает «Матч ТВ».

Перед «Вероной» стоит задача приобретения левого защитника в летнее трансферное окно. Тикнизян входит в шорт-лист футболистов.

Отмечается, что сейчас нет переговоров между «Локомотивом» и итальянской командой.

В текущем сезоне чемпионата России Тикнизян провел 23 матча, забив два мяча.

За два тура до финиша итальянской Серии А «Верона» идет на 15-м месте, набрав 33 очка. Лидирует в турнире «Наполи», опережая на один балл миланский «Интер».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Тикнизян заявил, что с трудом отказался от денег петербургского «Зенита».

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