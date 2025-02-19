Лидер «Локомотива» рассказал, как отказался от денег «Зенита»

Защитник московского «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что временами испытывал сожаление из-за того, что летом отказался от перехода в петербургский «Зенит» на улучшенных условиях.

По его словам, причиной отказа стало нежелание сине-бело-голубых видеть в нем футболиста стартового состава.

«Я запросил не космические условия, хотел посмотреть на то, действительно ли заинтересованы во мне. И, получив несколько раз отказ, я понял, что мною просто хотят «залатать дырку». Потом случались моменты, когда немножко расстраивало, что ты не можешь позволить своей семье то, что хотел годами. Но на дистанции, уверен, все это будет. Главное — работать и верить в себя», — заявил игрок.

Тикнизян стал игроком «Локомотива» летом 2021 года, перейдя в команду из ЦСКА, воспитанником которого он является. Он выступал за молодежную сборную России и принимал участие в чемпионате Европы — 2020. С 2023 года Тикнизян выступает за Армению.

В статусе лидера первую часть чемпионата России завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства «быки» и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков.

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