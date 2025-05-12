Черчесов рассказал, чем Дзюба помог «Акрону»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, чем форвард Артем Дзюба помог тольяттинскому «Акрону», отметив харизму и мастерство игрока, передает «Матч ТВ».

«У него все есть: харизма, мастерство. В любом касании есть смысл. Я же не буду хвалить его просто так. В матче с «Ахматом» он, например, пропустил мяч и вывел партнера на ударную позицию», — сказал Черчесов.

11 мая «Акрон» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл грозненский «Ахмат». Встреча, которая состоялась на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, завершилась со счетом 3:2 в пользу «Акрона». Грозненцы открыли счет в матче, отличился Амин Талал на 8-й минуте. Через девять минут «Акрон» сравнял благодаря голу Дмитрия Пестрякова. На 45 + 4-й минуте тольяттинский клуб вышел вперед, ворота соперников поразил Ифет Джаковац с передачи Артема Дзюбы. На 72-й минуте Георгий Мелкадзе установил равенство на табло. Победный гол оформил Владимир Хубулов за пять минут до конца основного времени.

Ранее Дзюба заявил, что сделал две голевые передачи в матче с «Ахматом», а не одну.