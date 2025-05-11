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Дзюба заявил, что сделал две голевые передачи в матче с «Ахматом», а не одну

Дзюба: считаю, что сделал две голевые передачи в матче с «Ахматом»
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ФК «Акрон» Тольятти

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба заявил, что сделал две голевые передачи в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата», передает «Матч ТВ».

«Сегодня я отдал две голевые передачи. Если вратарь отбивает и тут же добивание — это голевая считается во всём мире. Поэтому для меня две», — сказал Дзюба.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, завершилась со счетом 3:2 в пользу «Акрона». Грозненцы открыли счет в матче, отличился Амин Талал на 8-й минуте. Через девять минут «Акрон» сравнял благодаря голу Дмитрия Пестрякова. На 45 + 4-й минуте тольяттинский клуб вышел вперед, ворота соперников поразил Ифет Джаковац с передачи Артема Дзюбы. На 72-й минуте Георгий Мелкадзе установил равенство на табло. Победный гол оформил Владимир Хубулов за пять минут до конца основного времени.

Ранее Дзюба рассказал, получает ли он удовольствие от футбола.

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