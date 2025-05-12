Футболист «Динамо»: разорвали «Спартак», вообще в одну калитку

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин заявил, что у него отличные впечатления от матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Спартака», передает «РБ Спорт».

«Впечатления от матча? Отличные. Считаю, разорвали их. Вообще в одну калитку», — сказал Тюкавин.

11 мая «Динамо» обыграло на своем поле московский «Спартак». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Динамо».

На седьмой минуте матча счет ударом с пенальти открыл Хорхе Карраскаль. На 30-й минуте окончательный счет встречи установил Данил Глебов.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 51 очко. «Динамо» занимает четвертую строчку, имея в активе 53 балла. «Краснодар» продолжает лидировать в РПЛ, набрав 61 очко, однако теперь, за два тура до конца первенства, отрыв от петербургского «Зенита» сократился всего до одного балла.

Ранее сообщалось о том, что тренера «Спартака» могут дисквалифицировать на четыре матча.