Футболист «Динамо»: надеюсь, мы не дадим «Краснодару» стать чемпионом

Футболист московского «Динамо» Константин Тюкавин выразил надежду на то, что в последнем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) бело-голубые обыграют «Краснодар» и не дадут «быкам» стать победителями турнира, передает «Чемпионат».

«Посмотрим, как следующий тур пройдёт. Если будет решаться в последней игре, надеюсь, что мы обыграем «Краснодар» и не дадим стать им чемпионом», — сказал Тюкавин.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» продолжает лидировать, набрав 61 очко, однако теперь, за два тура до конца первенства, отрыв от петербургского «Зенита» сократился всего до одного балла. «Сине-бело-голубые» минимально одолели махачкалинское «Динамо» в 28-м туре РПЛ.

10 мая московский ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги. Встреча, которая состоялась 10 мая в Москве, завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в составе армейцев на 69-й минуте забил венесуэльский форвард Сауль Гуарирапа.

Ранее Станислав Черчесов назвал причину поражения «Краснодара» от ЦСКА.