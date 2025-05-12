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Черчесов назвал причину поражения «Краснодара» от ЦСКА

Черчесов: в матче с ЦСКА «Краснодару» не хватило целеустремленности
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что в матче с московским ЦСКА «Краснодару» не хватило целеустремленности, передает «Матч ТВ».

«Краснодар» играл солидно. Первый тайм был расставленный, на каждой позиции есть подходящий игрок. Думал, во втором тайме они добавят. Во втором тайме «Краснодару» не хватало целеустремлённости, нацеленности на ворота», — сказал Черчесов.

10 мая ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги. Встреча, которая состоялась 10 мая в Москве, завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в составе армейцев на 69-й минуте забил венесуэльский форвард Сауль Гуарирапа.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» продолжает лидировать, набрав 61 очко, однако теперь, за два тура до конца первенства, отрыв от петербургского «Зенита» сократился всего до одного балла. «Сине-бело-голубые» минимально одолели махачкалинское «Динамо» в 28-м туре РПЛ.

Ранее была названа причина, по которой ЦСКА не проигрывает в РПЛ.

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