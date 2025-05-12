Ведущая «Матч ТВ»: безмерно люблю казанский «Ак Барс»

Блогер, ведущая «Матч ТВ» и «Ак Барс Шоу» Камиля Харисова рассказала в беседе с «Газетой.Ru», что считает себя воспитанницей «Ак Барса».

Обладательница титула «Мисс Казань» начала свою карьеру телеведущей в 2020 году на клубном телевидении «Ак Барса», после чего получила приглашение пройти пробы на «Матч ТВ» лично от Тины Канделаки.

«Когда меня спрашивают об «Ак Барсе», я с гордостью произношу: «Я воспитанница казанского «Ак Барса». Этот клуб занимает особое место в моем сердце. Без него, возможно, не сложилась бы моя журналистская карьера. Именно здесь я стала телеведущей и спортивным журналистом, и именно «Ак Барс» открыл мне двери в мир спорта, а особенно — в мир хоккея», — сказала Камиля Харисова.

Ведущая работала в «Ак Барс Шоу» с 2020 по 2021 год, вернулась после перерыва в 2023-м и до сих пор продолжает трудиться на проекте.

«Сейчас я работаю в «Ак Барсе» уже четвертый, нет, даже пятый сезон. Наши отношения давно вышли за рамки обычного сотрудничества. Команда, о которой я говорю, — это не только игроки на льду, но и руководство клуба, которое стало для меня настоящей семьей. Они поддерживают меня, заботятся о моем развитии и вдохновляют на новые свершения.

«Ак Барс» — это важная часть моей души. Я безмерно люблю этот клуб и продолжаю поддерживать его, даже находясь на расстоянии в Москве. Мы все равно вместе!» — сказала Камиля Харисова.

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