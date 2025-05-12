Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как создала гимн фанатов чемпионата России

Блогер, ведущая «Матч ТВ» и «Ак Барс Шоу» Камиля Харисова рассказала в беседе с «Газетой.Ru» о своем сотрудничестве с Российской премьер-лигой (РПЛ).

В частности, девушка сыграла главную роль в музыкальном клипе «Это любовь РПЛ», который был снят «Матч ТВ» в начале сезона-2024/25. Автором трека стал комментатор Михаил Моссаковский.

«Мы создали песню, которая стала символом единства всех болельщиков нашего футбола — «Это любовь РПЛ». Она звучит на стадионах по всей стране во время матчей и приобрела популярность, став настоящим гимном для фанатов, — рассказала Камиля Харисова. — Этой зимой мы запустили мерч от Премьер-лиги, и даже сам Федор Смолов сфотографировался для нас.

Не только он — многие спортсмены поддержали эту идею, и наши вещи появились у Антона Шипулина, Георгия Джикии, Александра Легкова, комментаторов и журналистов».

Телеведущая подчеркнула, что данный мерч был создан не с целью заработать, а для того, чтобы объединить всех любителей российского футбола вне зависимости от клубных пристрастий.

«Не буду раскрывать всех карт, но хочу создать общее болельщицкое движение, которое станет символом единства. Ведь, в конце концов, мы все любим российский футбол и должны поддерживать друг друга», — сказала Камиля Харисова.

Ранее ведущая «Матч ТВ» заявила, что у нее сложились особые отношения со «Спартаком»: «Ребята часто радуют меня подарками».