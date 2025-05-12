Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как создала гимн фанатов чемпионата России

Ведущая «Матч ТВ» Камиля Харисова заявила о желании создать фанатское движение
close
Личный архив Камили Харисовой

Блогер, ведущая «Матч ТВ» и «Ак Барс Шоу» Камиля Харисова рассказала в беседе с «Газетой.Ru» о своем сотрудничестве с Российской премьер-лигой (РПЛ).

В частности, девушка сыграла главную роль в музыкальном клипе «Это любовь РПЛ», который был снят «Матч ТВ» в начале сезона-2024/25. Автором трека стал комментатор Михаил Моссаковский.

«Мы создали песню, которая стала символом единства всех болельщиков нашего футбола — «Это любовь РПЛ». Она звучит на стадионах по всей стране во время матчей и приобрела популярность, став настоящим гимном для фанатов, — рассказала Камиля Харисова. — Этой зимой мы запустили мерч от Премьер-лиги, и даже сам Федор Смолов сфотографировался для нас.

Не только он — многие спортсмены поддержали эту идею, и наши вещи появились у Антона Шипулина, Георгия Джикии, Александра Легкова, комментаторов и журналистов». 

Телеведущая подчеркнула, что данный мерч был создан не с целью заработать, а для того, чтобы объединить всех любителей российского футбола вне зависимости от клубных пристрастий.

«Не буду раскрывать всех карт, но хочу создать общее болельщицкое движение, которое станет символом единства. Ведь, в конце концов, мы все любим российский футбол и должны поддерживать друг друга», — сказала Камиля Харисова.

Ранее ведущая «Матч ТВ» заявила, что у нее сложились особые отношения со «Спартаком»: «Ребята часто радуют меня подарками».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами