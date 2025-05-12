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Ведущая «Матч ТВ»: ребята из «Спартака» часто радуют меня подарками

Ведущая «Матч ТВ» Камиля Харисова рассказала об особых отношениях со «Спартаком»
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Личный архив Камили Харисовой

Блогер, ведущая «Матч ТВ» и «Ак Барс Шоу» Камиля Харисова рассказала в беседе с «Газетой.Ru», что поддерживает в Российской премьер-лиге (РПЛ) московский «Спартак», за который болеет ее отец.

Сама девушка ранее работала на «Спартак ТВ». По словам ведущей, она до сих пор продолжает получать памятные подарки от сотрудников клуба.

«Если говорить о клубных династиях и болельщицких страстях, то нельзя не упомянуть, что мой папа — преданный фанат «Спартака». Наверное, именно поэтому у меня с этим клубом сложились особые отношения. Мы словно две стороны одной медали: поддерживаем друг друга, и это чувство взаимопомощи стало основой нашей связи.

Я даже работала на клубном телевидении «Спартака», где завела множество дружеских контактов и периодически сотрудничаю с командой. Ребята из клуба часто радуют меня подарками — новыми коллекциями и мерчем», — рассказала Камиля Харисова.

При этом телеведущая отметила, что продолжает хорошо относиться к другим командам РПЛ, несмотря на более тесные отношения со «Спартаком».

«Если взглянуть шире, то я поддерживаю хорошие отношения со многими российскими клубами», — сказала Камиля Харисова.

Ранее ведущая «Матч ТВ» раскрыла, чем ее поражает Криштиану Роналду.

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