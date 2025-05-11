Мостовой рассказал, за кого он болел в матче «Барселона» — «Реал»

Мостовой признался, что болел за «Реал» в матче с «Барселоной»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что болел за мадридский «Реал» в матче чемпионата Испании против каталонской «Барселоны», передает «Чемпионат».

«Мы смотрели матч в компании: вон сидит Андрей Кириленко. Могу сказать, что 90% болели за «Барсу», но я болел за интригу (смеется). Я хотел, чтобы «Реал» сыграл вничью, но интриги больше нет», — сказала Мостовой.

Встреча, которая прошла в Каталонии, завершилась со счетом 4:3 в пользу «Барселоны».

На пятой минуте матча счет открыл Килиан Мбаппе, реализовав пенальти. На 14-й минуте Мбаппе удвоил преимущество своей команды. Еще до перерыва игроки «Барселоны» Эрик Гарсия, Ламин Ямаль, а также Рафинья, который оформил дубль, забили в ворота «Реала» четыре мяча. После переыва Мбаппе отыграл один мяч. Француз отличился за 20 минут до финального свистка.

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