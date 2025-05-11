«Аль‑Наср» приостановил переговоры о продлении контракта с Роналду

Руководство саудовского «Аль-Насра» решило приостановить переговоры о продлении контракта с Криштиану Роналду, передает Marca.

Отмечается, что уже достигли устной договоренности о продлении соглашения до 2027 года. Обсуждение деталей было приостановлено из-за резкой реакции Роналду на вылет из Лиги чемпионов AFC и поражение от «Аль‑Иттихада» (2:3).

10 апреля появилась информация, что Роналду может продлить трудовое соглашение с саудовским клубом. Журналист Джанлуиджи Лонгари написал, что руководство клуба предложило 40-летнему португальцу подписать контракт до лета 2027 года. Действующий контракт Роналду с командой рассчитан до конца сезона-2024/25. В СМИ ранее уже появилась информация, что стороны договорились о продлении трудового соглашения. По условиям нового контракта португалец станет владельцем 5% доли клуба.

Ранее сообщалось о том, что Роналду может стать игроком клуба из Англии.