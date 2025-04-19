Роналду может стать игроком клуба из Англии

Нападающий Роналду может перейти в «Челси» или «Манчестер Сити»

Португальский нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду может стать игроком клуба Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом на своей странице в социальной сети X написал журналист Sport Bible Насир Джаббар.

Согласно его информации, Роналду рассматривает уход из саудовской команды ради участия в клубном чемпионате мира в 2025 году. На подписание Роналду претендуют лондонский «Челси» и «Манчестер Сити». Контракт может быть заключен на месяц — время участия в турнире.

Роналду уже выступал в Англии и защищал цвета «Манчестер Юнайтед».

10 апреля появилась информация, что Роналду может продлить трудовое соглашение с саудовским клубом. Журналист Джанлуиджи Лонгари написал, что руководство клуба предложило 40-летнему португальцу подписать контракт до лета 2027 года. Действующий контракт Роналду с командой рассчитан до конца сезона-2024/25. В СМИ ранее уже появилась информация, что стороны договорились о продлении трудового соглашения. По условиям нового контракта португалец станет владельцем 5% доли клуба.

В январе 2023 года Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию и стал нападающим «Аль-Насра». Несмотря на то, что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей Джорджиной Родригес.

Ранее также появилась информация, что Роналду летом может вернуться в «Реал».