Семин назвал причины неудачной игры «Спартака» весной

Семин о неудачах «Спартака»: Станкович никогда не работал в таких условиях

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин объяснил неудачи московского «Спартака» тем, что наставник команды Деян Станкович никогда не работал, когда зимний перерыв длится больше трех месяцев», — передает «Чемпионат».

«Но у «Спартака» хорошие эмоции. Эти эмоции были с достаточно большими ошибками. Они и привели к тому, что «Спартак» не смог составить конкуренцию», — сказал Семин.

Накануне «Спартак» в Воронеже сыграл с «Факелом» вничью 0:0. При этом с 25-й минуты москвичи играли вдесятером после удаления защитника Руслана Литвинова. Набрав одно очко, красно-белые с 51 баллом остались на четвертом месте в турнирной таблице и лишились математических шансов на чемпионство. Лидером первенства остается «Краснодар», набравший 61 очко. На четыре балла отстает идущий вторым «Зенит». Замыкает тройку с 52 очками ЦСКА.

Ранее Семин назвал виновного в том, что «Спартак» лишился шансов на чемпионство.