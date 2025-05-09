Вернувшая российское гражданство словенская гимнастка сделала заявление

Словенская гимнастка Екатерина Веденеева, которой Международная федерация гимнастки (FIG) одобрила возвращение российского спортивного гражданства, объявила о завершении спортивной карьеры на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Я сделала в гимнастике и для гимнастики больше, чем могла представить и мечтать. Я отдала всю душу и сердце этому виду спорта. Гимнастика однажды — гимнастика навсегда. Я заканчиваю спортивную карьеру как гимнастка и начинаю новую, не менее интересную главу своей жизни в качестве тренера и судьи», — написала она.

Спортсменка начала выступление за Словению в 2018 году. В 2022 году гимнастка рассказала, что получение словенского гражданства было сложным, так как она дважды получала отказ. Веденеева — двукратная чемпионка Словении и призерка этапов Гран-при.

Веденеева стала первой гимнасткой в истории Словении, которая поднялась на пьедестал чемпионатов Европы и мира. На Олимпийских играх в Париже — 2024 Веденеева заняла шестое место в финале индивидуального многоборья.

В 2025 году Международная федерация гимнастики (FIG) начала выдавать россиянам нейтральный статус для участия в Кубке мира, однако атлеты отказались от участия в соревнованиях. Причиной принятия данного решения стала предвзятость в отношении российских спортсменов, которым необоснованно отказали в получении нейтрального статуса.

Ранее российская гимнастка заявила, что выступать под нейтральном флагом круче, чем под флагом России.