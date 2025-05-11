«Такие матчи надо выигрывать»: у «Краснодара» не увидели чемпионскую игру

Тренер Газзаев: «Краснодар» не показал чемпионскую игру в матче с ЦСКА

Бывший тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что армейцы в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) показали больше стремления к победе, чем «Краснодар». Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Это чемпионские матчи, их надо выигрывать. Кордоба и остальные игроки не смогли проявить свои лучшие качества. Они не показали чемпионскую игру. Последние матчи всегда самые сложные. Тут надо показывать свои чемпионские амбиции. А получилось так, что ЦСКА, особенно во втором тайме, показал себя лучше», — отметил он.

Встреча, которая состоялась на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась с результатом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на счету венесуэльского нападающего ЦСКА Сауля Гуарирапы на 69-й минуте.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» продолжает лидировать, набрав 61 очко, однако теперь, за два тура до конца первенства, отрыв от петербургского «Зенита» сократился всего до одного балла. «Сине-бело-голубые» сегодня минимально одолели махачкалинское «Динамо».

ЦСКА занимает третье место, набрав 55 очков.

В следующем туре «Краснодар» сыграет в гостях с «Оренбургом». Встреча состоится 17 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. ЦСКА в московском дерби сыграет с «Локомотивом» 19 числа. Начало — 20:30 мск.

Ранее ЦСКА установил рекорд после победы над «Краснодаром».