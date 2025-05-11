«Отомщу»: новый чемпион UFC готов биться с Махачевым

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе Джек Делла Маддалена, представляющий Австралию, после победы над американцем Белалом Мухаммадом заявил, что готов провести титульный бой с россиянином Исламом Махачевым, которому принадлежит пояс промоушена в легком весе. Его слова передает «Чемпионат.com».

«Махачев? Это отличный вызов. Мне такие вызовы нравятся. Он первый номер P4P, я отомщу за Волкановски», — сказал Маддалена после боя.

Маддалена победил Мухаммада в главном бою турнира UFC 315. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Маддалены единогласным решением судей. На кону боя стоял титул чемпиона UFC в полусреднем весе, которым владел Мухаммад. Для него этот бой стал первой защитой, однако пояс он потерял, новым чемпионом в этой весовой категории стал Маддалена.

Махачев не раз заявлял, что хочет сразится за титул в этой весовой категории. Он уже заявил о намерении стать двойным чемпионом.

В главном поединке турнира UFC 311, который состоялся 19 января в Лос-Анджелесе, Махачев одолел представителя Бразилии Ренато Мойкано и рекордный четвертый раз провел защиту титула. Махачев в середине раунда перевел поединок в партер, где заставил соперника сдаться. Изначально Махачев должен был подраться с Арманом Царукяном. 17 января Царукян снялся с боя.

Ранее грузинский боец резко высказался в адрес Махачева.