«Пора становиться двойным чемпионом»: Махачев намерен биться за второй титул UFC

Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Ислам Махачев после турнира промоушена под номером 315 в социальной сети X заявил, что ему пора становиться двойным чемпионом.

«Пора становиться двойным чемпионом. Поехали», — написал он.

Так Махачев отреагировал на победу представителя Австралии Джека Делле Маддалены над американцем палестинского происхождения Белалом Мухаммадом. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Маддалены единогласным решением судей. На кону боя стоял титул чемпиона UFC в полусреднем весе, которым владел Мухаммад. Для него этот бой стал первой защитой, однако пояс он потерял, новым чемпионом в этой весовой категории стал Маддалена.

Махачев не раз заявлял, что хочет сразится за титул в этой весовой категории.

В главном поединке турнира UFC 311, который состоялся 19 января в Лос-Анджелесе, Махачев одолел представителя Бразилии Ренато Мойкано и рекордный четвертый раз провел защиту титула. Махачев в середине раунда перевел поединок в партер, где заставил соперника сдаться. Изначально Махачев должен был подраться с Арманом Царукяном. 17 января Царукян снялся с боя.

Ранее грузинский боец резко высказался в адрес Махачева.