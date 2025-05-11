«Команда сбивается с курса»: названа причина поражения «Вашингтона» с Овечкиным

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери объяснил поражение команды в третьем матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Каролиной Харрикейнз», похвалив оборонительные силы соперника. Его слова приводит официальный сайт лиги.

«Как только мы оказываемся в роли догоняющих, для нас это становится трудной ситуацией. Команда сбивается с курса, и наша игра с шайбой после этого оставляет желать лучшего. Они не зря считаются лучшей оборонительной командой в Лиге. Чтобы создать моменты, нужно постоянно работать», — заявил он.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Леново Центр» в Роли, завершилась победой хозяйской команды с результатом 4:0. В составе «Каролины» шайбы забросили Джек Рослович, Джексон Блейк, Эрик Робинсон и российский нападающий Андрей Свечников.

Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин результативными действиями не отметился, как и его партнер по команде Александр Алексеев.

«Каролина» повела в серии до четырех побед с результатом 2-1. В первом поединке «хоккеисты «Харрикейнз» одержали победу со счетом 2:1 в овертайме. В прошлом матче «Вашингтон» сравнял счет в серии до четырех побед.

Следующий матч серии состоится также на стадионе «Каролины» 13 мая, стартовая сирена прозвучит в 2:00 по московскому времени.

Ранее «Вегас» забросил победную шайбу в НХЛ менее чем за секунду до сирены.