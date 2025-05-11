«Вегас» забросил победную шайбу в НХЛ менее чем за секунду до сирены

«Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в третьем матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне, завершилась с результатом 4:3 в пользу гостей. За «Вегас» отличились Николя Руа, Райлли Смит, который оформил дубль, и Вильям Карлссон, набравший два результативных балла. Победную шайбу забросил Смит, который сумел поразить ворота соперников менее чем за секунду до конца матча. Российские хоккеисты Павел Дорофеев и Иван Барбашев очков не набрали.

За «Эдмонтон» в этом противостоянии отличились Кори Перри, который забросил две шайбы, и Коннор Макдэвид. Российский нападающий команды Василий Подколзин результативными действиями не отметился.

«Вегас» одержал первую победу в противостоянии до четырех побед, впереди «Ойлерз» — 2-1. Следующий поединок этой стадии Кубка Стэнли состоится также на стадионе в Эдмонтоне 13 мая, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 4:30 по московскому времени.

Ранее Александр Овечкин не спас «Вашингтон» от крупного поражения «Каролине» в НХЛ.