Судья подставил подножку Овечкину, из-за которой он ударился о борт

Овечкин ударился о борт в матче НХЛ с «Каролиной» после подножки от судьи

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пострадал от непреднамеренных действий судьи во время третьего матча второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Каролиной Харрикейнз».

В одном из игровых моментов судья поставил подножку, после которой Овечкин жестко впечатался в борт.

По ходу третьего периода Овечкину также разбили лицо — во время столкновения с защитником «Каролины» Брентом Бернсом хоккеист был поражен клюшкой в область лица, что привело к кровотечению из губы. Капитан «столичных» упал на лед, схватившись за лицо, но позже смог продолжить игру после медицинской помощи.

Встреча завершилась крупной победой «Харрикейнз» со счетом 4:0. «Каролина» повела в серии до четырех побед с результатом 2-1. В первом поединке «хоккеисты «Харрикейнз» одержали победу со счетом 2:1 в овертайме. В прошлом матче «Вашингтон» сравнял счет в серии до четырех побед.

Следующий матч серии состоится также на стадионе «Каролины» 13 мая, стартовая сирена прозвучит в 2:00 по московскому времени.

Ранее «Вегас» забросил победную шайбу в НХЛ менее чем за секунду до сирены.