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Покер Серлота помог «Атлетико» разгромить «Реал Сосьедад» Захаряна в чемпионате Испании

«Атлетико» разгромил «Реал Сосьедад» со счетом 4:0, Серлот сделал покер
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Violeta Santos Moura/Reuters

«Атлетико» разгромил «Реал Сосьедад» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Метрополитано» в городе Мадриде, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Все голы в этом матче на счету норвежского нападающего Александра Серлота — он отличился на 7-й, 10-й, 11-й и 30-й минутах.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Атлетико» занимает третье место, набрав 70 очков за 35 матчей. «Реал Сосьедад» располагается на 12-й строчке, имея в активе 43 балла после 35 игр.

Российский полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян пропускает встречу из-за травмы. Последний раз он выходил на поле 23 февраля в игре против «Леганеса», где забил гол и стал лучшим игроком.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее «ПСЖ» Матвея Сафонова разгромил «Монпелье» в матче чемпионата Франции.

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