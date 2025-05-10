«ПСЖ» Сафонова разгромил «Монпелье» в матче чемпионата Франции

«ПСЖ» разгромил «Монпелье» в матче 33-го тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Стад де ля Моссон», завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. На 44-й минуте «ПСЖ» вышел вперед благодаря голу 18-летнего Сенни Маюлу. Во второй половине хет-триком отметился Гонсалу Рамуш, забив на 49-й, 59-й (с пенальти) и 65-й минутах. В составе «Монпелье» гол на счету Танги Кулибали на 64-й минуте.

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов провел матч на скамейке запасных.

Отрыв «ПСЖ» в чемпионате Франции от преследователей составляет 22 очка — у парижан 81, а у идущего вторым «Марселя» 59. «Монпелье» по итогам сезона покинет высший дивизион: у них 16 баллов и последнее, 18-е место.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее «Атланта» Миранчука проиграла «Чикаго» в матче МЛС.