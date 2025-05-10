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На чемпионате мира по хоккею установлено уникальное достижение

Венгерский хоккеист Сенгот стал самым молодым участником ЧМ с 1949 года
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Domotor Csaba

Нападающий сборной Венгрии по хоккею Доман Сенгот стал самым молодым участником чемпионата мира с 1949 года.

Сенгот дебютировал в составе национальной команды в матче против Германии в возрасте 16 лет, 11 месяцев и 2 дня. На мировом первенстве 1949 года в 16 лет, 6 месяцев и 29 дней участие принимал Лейф Сульхейм из Норвегии.

Встреча Венгрии и Германии завершилась со счетом 6:1 в пользу немцев. В составе победителей дубль оформил Доминик Кагун, по голу на свой счет записали Джош Самански, Лукас Кельбле, Фредерик Тиффельс и Александер Эль. У венгров отличился Герго Амбрус.

В своих следующих матчах Венгрия сыграет против сборной США, а Германия — против Казахстана. Встречи пройдут 11 мая.

Чемпионат мира продлится до 25 мая.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее сообщалось, что три россиянина вошли в сборную НХЛ XXI века.

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