На чемпионате мира по хоккею установлено уникальное достижение

Венгерский хоккеист Сенгот стал самым молодым участником ЧМ с 1949 года

Нападающий сборной Венгрии по хоккею Доман Сенгот стал самым молодым участником чемпионата мира с 1949 года.

Сенгот дебютировал в составе национальной команды в матче против Германии в возрасте 16 лет, 11 месяцев и 2 дня. На мировом первенстве 1949 года в 16 лет, 6 месяцев и 29 дней участие принимал Лейф Сульхейм из Норвегии.

Встреча Венгрии и Германии завершилась со счетом 6:1 в пользу немцев. В составе победителей дубль оформил Доминик Кагун, по голу на свой счет записали Джош Самански, Лукас Кельбле, Фредерик Тиффельс и Александер Эль. У венгров отличился Герго Амбрус.

В своих следующих матчах Венгрия сыграет против сборной США, а Германия — против Казахстана. Встречи пройдут 11 мая.

Чемпионат мира продлится до 25 мая.

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