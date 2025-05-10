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Раскрыто имя человека, благодаря которому российские хоккеисты вернутся на турниры

Экс-тренер Крикунов: российских хоккеистов вернут на турниры благодаря Трампу
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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов выразил мнение, что российские хоккеисты вернутся на международные турниры благодаря президенту США Дональду Трампу. Его слова приводит «Чемпионат».

«Они все оглядываются на Трампа сейчас. А Трамп и в хоккей готов играть с Россией, и в целом начал налаживать отношения с нашей страной. Вернут благодаря ему», — заявил Крикунов.

10 мая глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что решение по возвращению сборной России на международные турниры будет принято в конце мая — начале июня.

«МОК находится в процессе смены руководителя. Но недавно у нас была с ними встреча, и я почти уверен, что мы получим четкие рекомендации от МОК в конце мая или начале июня», — сказал Тардиф.

4 февраля IIHF продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее «Россия 25» Романа Ротенберга обыграла Белоруссию.

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