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«Россия 25» Ротенберга обыграла Белоруссию

«Россия 25» Ротенберга выиграла у сборной Белоруссии со счетом 3:1
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Алексей Даничев/РИА Новости

Команда «Россия 25» под руководством Романа Ротенберга обыграла сборную Белоруссии в рамках майского турне.

8 мая во встрече, которая состоялась в Минске, коллектив выиграл со счетом 3:1.

В составе «России 25» шайбы забросили Сергей Плотников на 8-й и 47-й минутах и Владислав Леонтьев на 22-й минуте. У белорусов отличился Александр Скоренов на 45-й минуте.

Ранее «Россия 25» проиграла со счетом 1:3 6 мая, 7:8 в овертайме 5 мая, а также с результатом 2:4 2 мая. На старте майского турне россияне обыграли Казахстан со счетом 4:1.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее в Госдуме раскритиковали выступление латвийского хоккеиста против допуска России на Игры.

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