Российский тренер ответил на вопрос, кто победит в матче ЦСКА — «Краснодар»

Тренер Тарханов: в матче ЦСКА — «Краснодар» победит тот, кому больше повезет

Тренер Александр Тарханов заявил, что в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и «Краснодаром» у команд равные шансы на победу, передает «Матч ТВ».

«Считаю, что шансы «Краснодара» и армейцев — 50 на 50. Так что кому больше повезет, тот и выиграет», — сказал Тарханов.

«Краснодар» после 27 сыгранных туров возглавляет турнирную таблицу национального первенства, имея в активе 61 очко. «Зенит», который 4 мая вырвал победу у «Пари Нижнего Новгорода» благодаря дублю Александра Соболева, отстает от лидера на четыре балла. Третье место занимает ЦСКА, имея в активе 52 набранных балла.

В последних трех матчах «Краснодар» сыграет в гостях с ЦСКА и «Оренбургом», а также дома с московским «Динамо». Встреча с ЦСКА состоится 10 мая. Команды выйдут на поле в 19:30 по московскому времени.

Ранее экс-футболист «Спартака» назвал точный счет матча ЦСКА — «Краснодар».