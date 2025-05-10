РФС признал ошибку судьи в матче «Зенит» — «Пари НН»

Департамент судейства Российского футбольного союза (РФС) признал в своей группе в «ВК», что арбитр Сергей Карасев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Пари НН» в матче российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита».

Департамент судейства заявил, что Карасев должен был поставить пенальти из-за того, что футболист «Пари НН» Кирилл Гоцук сыграл рукой в своей штрафной площади.

Встреча, которая состоялась на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, завершилась с результатом 2:1 в пользу «Зенита». Счет в матче открыл нижегородский клуб, на 14-й минуте отличился Вячеслав Грулев. «Зенит» сумел сравнять только во втором тайме, на 54-й минуте гол оформил Александр Соболев, а на 83-й минуте форвард оформил дубль.

«Зенит» идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 57 очков. Команда на четыре балла отстает от лидирующего «Краснодара».

Ранее матч «Зенита» назвали мучением.