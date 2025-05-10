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Моуринью рассказал, что выбирает стартовый состав с помощью монетки

Моуринью: я выбираю стартовый состав с помощью монетки
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Global Look Press

Главный тренер турецкого «Фенербахче» Жозе Моуринью пошутил, что выбирает стартовый состав с помощью монетки, передает Daily Mail.

«У меня есть 25 монет, я подбрасываю их в воздух. Те, что остаются на столе, играют. В течение недели я развлекаюсь. Я каждый день хожу в ночные клубы в Стамбуле», — сказал Моуринью.

4 ноября 2024 года после победы над «Трабзонспором» со счетом 3:2 Моуринью обвинил страну в том, что «вся лига лежит под «Галатасараем». В ворота его команды были назначены два, по мнению Моуринью, «неадекватных пенальти». По словам наставника, если бы ему раньше рассказали обо всем происходящем, он бы ни за что сюда не поехал.

Моуриньо практически под руки уводили с поля под свист 40 тысяч фанатов.

В турнирной таблице чемпионата Турции «Фенербахче» идет на втором месте, имея в активе 78 набранных очков.

Ранее Моуринью схватил за нос тренера «Галатасарая».

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