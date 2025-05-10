Россиянка впервые после отстранения выиграла этап Кубка мира по триатлону

Россиянка Валентина Рясова стала победительницей этапа Кубка мира по триатлону в китайском Чэнду.

Представительница России преодолела дистанцию за 1 час 53 минуты 22 секунды. Второе место заняла полячка Роксана Слупек (1:53.28). Замкнула тройку сильнейших испанка Сара Гурреро (1:53.33).

В сентябре 2023 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Рясову на два года за нарушение антидопинговых правил.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек. Серебряные медали на той Олимпиаде завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

Следующие летние Олимпийские игры пройдут в 2028 году в Лос-Анджелесе.

Ранее на Украине возмутились допуску российских спортсменов.