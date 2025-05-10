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Иностранный футболист: я не ценил то, что имел в «Краснодаре»

Футболист Сигурдссон: я не ценил то, что имел в «Краснодаре»
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«РИА Новости»

Экс-защитник «Краснодара» Рагнар Сигурдссон оценил свое решение перейти в 2016 году в английский «Фулхэм», заявив, что не ценил то, что имел в российской команде, передает «Чемпионат».

«Это было интересно мне — моей мечтой всегда было играть в Англии. Но я понимаю, что перейти туда было не лучшим решением. Я не ценил то, что имел в «Краснодаре», а в Англии у меня не получилось», — сказал Сигурдссон.

В Английской премьер-лиге (АПЛ) Сигурдсон провел за «Фулхэм» 17 матчей, забив один мяч.

За «Ростов» исландец провел 53 матча, в составе «Краснодара» у него 86 матчей, в казанском «Рубине» защитник выходил на поле 13 раз.

Также за свою карьеру он выступал за исландский «Филкир», шведский «Гетеборг» и датский «Копенгаген».

В составе сборной Исландии Сигурдссон провел 96 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Футболист завершил карьеру в 2021 году.

Ранее Сигурдссон заявил хочет получить гражданство России.

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