Экс-футболист хочет получить гражданство России

Исландский защитник Рагнар Сигурдссон, выступавший за «Краснодар», казанский «Рубин» и «Ростов», заявил о желании получить российское гражданство. Его слова приводит РБ Спорт.

«Говорю не так хорошо, как во времена, когда жил в России, но не так уж и плохо. Планирую учить дальше», — заявил Сигурдссон.

Также футболист женат на россиянке. Сигурдссон отметил, что она полностью соответствует стереотипу о том, что в России женщины очень сильные.

За «Ростов» исландец провел 53 матча, в составе «Краснодара» у него 86 матчей, в «Рубине» защитник выходил на поле 13 раз.

Также за свою карьеру он выступал за исландский «Филкир», шведский «Гетеборг» и датский «Копенгаген».

В составе сборной Исландии Сигурдссон провел 96 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Футболист завершил карьеру в 2021 году.

Ранее тренер «Динамо» ответил на вопрос о получении российского паспорта.